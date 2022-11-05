هالاند ينقذ السيتي من التعادل أمام فولهام ويسجل هدف الفوز

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنقذ البديل إرلينج هالاند فريقه من التعادل بعد احرازه هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي مانشستر سيتي حامل اللقب الفوز 2-1 على ضيفه فولهام ويقفز لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبات رصيد سيتي 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 12 مباراة وسيلعب أمام تشيلسي يوم الأحد.

وتقدم سيتي بهدف خوليان ألفاريز لسيتي في الدقيقة 17، لكن جواو كانسيلو تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منع انفراد بالمرمى في الدقيقة 26 والتسبب في ركلة جزاء.

ونفذ أندرياس بريرا ركلة الجزاء ليدرك التعادل لفولهام قبل مرور نصف ساعة من اللعب.

ولم يتأثر سيتي بالنقص العددي وواصل فرض سيطرته حتى شارك البديل هالاند وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد ثم هز الشباك من ركلة جزاء حصل عليها زميله كيفن دي بروين.

ورفع هالاند رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 18 هدفاً هذا الموسم.

وقلب ليدز يونايتد تخلفه 1-3 الى فوز على ضيفه بورنموث 4-3 في مباراة مجنونة.

وسقط ولفرهامبتون الذي أعلن اليوم رسمياً تعاقده مع المدرب الاسباني خولن لوبيتيغي للاشراف عليه، على أرضه أمام برايتون 2-3.

في المقابل، انتزع نوتنغهام فوريست صاحب المركز الاخير التعادل 2-2 على أرضه ضد برنتفورد في الرمق الاخير.

وتقام لاحقاً مباراة إيفرتون مع ليستر سيتي، في حين تبرز الاحد مباراة توتنهام مع ليفربول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز