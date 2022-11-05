قبل أيام من انطلاق كأس العالم.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام لوريان، غداً الأحد، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، بسبب إصابته بالتهاب في وتر العرقوب.

وأشار باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي إلى أن ميسي سيعود للتدريبات الجماعية للفريق الأسبوع المقبل ولكن غيابه عن مواجهة لوريان في الدوري أصبح مؤكداً.

تأتي إصابة ليونيل ميسي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 والمقرر إقامته خلال الشهر الجاري وحتى شهر ديسمبر المقبل، حيث يشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر ويبحث عن الظهور بشكل مميز وقيادة منتخب بلاده لحصد اللقب.

وأعلن ليونيل ميسي من قبل أن مونديال قطر هو الأخير في مسيرته الاحترافية، على أن يحسم مستقبله بعده سواء بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان وتجديد عقده، أو الرحيل عن العملاق الفرنسي.

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