ليفربول يقترب من ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر بـ 50 مليون أورو

المصدر: البيان

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خطا نادي ليفربول خطوة لضم لاعب ميلان الإيطالي، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في الميركاتو الشتوي المُقبل.

وكشف، موقع "كووورة العربي"، أمس الجمعة، أن، لاعب ميلان الإيطالي، يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة ليفربول.

وأضاف المصدر أن إدارة الريدز تواصلت مع وكيل أعمال، بن ناصر، ومقربين منه، تمهيدا لفتح باب المفاوضات مع إدارة ميلان.

كما ختم، إن إدارة ليفربول ستتقدم بعرض رسمي لميلان، يتجاوز 50 مليون أورو خاصة في ظل الحاح المُدرب، يورغن كلوب، على ضمه.

ويطمح مدرب الريدز، الألماني يورجن كلوب، في الحصول على خدمات بن ناصر (24 عاما)، من أجل دعم خط الوسط، الذي يعاني منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، سبق له اللعب في صفوف أرسنال.

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