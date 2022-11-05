بلباو يسقط أمام جيرونا في الليغا

المصدر: أ ف ب

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عاد أتلتيك بلباو إلى نتائجه السيئة وسقط 2-1 أمام مضيفه جيرونا أمس الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض عبر المدافع دافيد لوبيس (67) والبديل إيفان مارتين (75)، فيما قلّص البديل غوركا غوروسيتا الفارق للضيوف (78).

وكان بلباو عاد الى الانتصارات الأسبوع الماضي على حساب فياريال بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري.

وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس على بعد نقطتين من ريال بيتيس الرابع الذي يلعب الأحد مع ضيفه إشبيليه.

أما جيرونا، فحقق فوزه الثالث هذا الموسم والأول منذ المرحلة الخامسة ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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