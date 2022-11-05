بوروسيا مونشنغلادباخ يعود الى الانتصارات في "البوندسليغا"

المصدر: أ ف ب

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استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نغمة الانتصارات بفوزه 3-1 على ضيفه شتوتغارت في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم أمس الجمعة.

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الارض يوناس هوفمان (4)، الفرنسي ماركوس تورام (25) والبديل باتريك هيرمان (90+4)، فيما أحرز البرتغالي تياغو توماس هدف الضيوف الوحيد (35).

وكان مونشنغلادباخ سقط في آخر مباراتين ضد كل من أينتراخت فرانكفورت وأونيون برلين المتصدر وقبلهما تعادل مع فولفسبورغ.

وبفوزه الخامس هذا الموسم رفع رصيده الى 19 نقطة في المركز السابع.

من جهته، بعد تحقيقه الأسبوع الماضي فوزه الثاني فقط هذا الموسم ضد أوغسبورغ، انتكس شتوتغارت مجددًا ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر بعد أن مني بالخسارة السادسة.



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