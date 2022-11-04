بعد بيكيه.. قائد جديد يقترب من الرحيل عن برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات سيرجيو بوسكيتس أحد قادة برشلونة قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، ليلحق بجيرارد بيكيه مدافع البرسا وقائده، الذي أعلن اعتزاله رسمياً ورحيله عن البلوغرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأمور تشير إلى رحيل بوسكيتس عن برشلونة، حيث ينتهي عقده الحالي مع البرسا في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن النادي الإسباني عرض عليه التجديد لمدة عامين إضافيين، لكنه لم يقدم له ضمانات بحصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن بوسكيتس الذي يحصل سنوياً على 13 مليون يورو، يرى أن رحيله عن برشلونة سيجعله يحافظ على حقوقه ويحصل على مستحقاته المتأخرة، لكنه لو جدد عقده لن يضمن الحصول عليها، لذلك بات قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة يثق في بوسكيتس من الناحية الفنية، ولكنه قد يلجأ للموافقة على رحيل اللاعب الإسباني والاستغناء عن خدماته، حال تمسك الأخير بذلك.

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