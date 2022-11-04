كلوب عن موعد كأس العالم: مخاطرة كبيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن موعد بطولة كأس العالم 2022 يعد مخاطرة كبيرة، لاسيما أنه سيأتي بعد أسبوع من توقف الدوريات.

وبدأ كلوب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وتوتنهام، المقرر إقامتها الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي، قائلاً: "مباراة توتنهام مهمة بالنسبة لنا، مباراة صعبة، لا أعلم كم الفارق النقطي بيننا، لكن يجب ألا نهتم بذلك، نريد أن يكون تركيزنا فقط على الفوز بالمباراة".

وأضاف: "هندرسون جاهز لمواجهة توتنهام، لكن ميلنر غير متاح، هو بخير لكن هناك بروتوكلات يجب تنفيذها، سينضم للتدريبات يوم الثلاثاء".

وعن داروين نونيز، قال كلوب: "يتطور شيئاً فشيئاً، اللاعب يمتلك إمكانيات لا تصدق، إنه يمثل تهديداً خطيراً في المناطق الهجومية، ويساهم أيضاً في الكثير من الأمور، ربما يساهم في جميع جوانب اللعب دائماً".

وتابع: "توتنهام يتميز بالتنظيم الدفاعي، والمرتدات تكون خطيرة للغاية، نحن نستعد لمواجهة فريق قوي يمتلك الثقة".

وعن بطولة كأس العالم، قال كلوب: "الإصابات قبل كأس العالم كانت مشكلة واضحة منذ فترة، لكن لم يتحدث عنها أحد، هذه المشكلة بالتحديد ليست جديدة أو غير متوقعة".

وأردف: "موعد كأس العالم يعد مخاطرة كبيرة، لاسيما أنه سيأتي بعد أسبوع من توقف الدوريات".

وأتم مدرب ليفربول، قائلاً: "أداء فابينهو ضد نابولي إشارة واضحة لعودة فابينهو الذي نعرفه جيداً، لقد دافع في كل المساحات وقدم مستوى مختلفاً، هذا الأداء جيد بالنسبة له ومهم له للعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى".

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