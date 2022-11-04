ميسي يقدم وعداً لإدارة باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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أسعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة فريقه باريس سان جيرمان، بتعهده بالبقاء مع البي سي جي حتى تتويجه معه بلقب كبير.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مُلاك باريس سان جيرمان أسعدهم اعتراف ميسي بأن موسمه الأول لم يكن جيداً، وأنه لا يرغب في ترك الفريق الباريسي قبل أن يحقق لقباً كبيراً، وهو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات جارية لتمديد عقد ميسي، لكن النجم الأرجنتيني ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار قبل كأس العالم.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، يطمع في إقناع ميسي بتجديد عقده قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 20 نوفمبر الجاري.

ونوهت "ليكيب"، إلى أن ميسي يتمتع بعلاقة جيدة مع المستشار الرياضي للعملاق الفرنسي، وكذلك مع كريستوف غالتيه مدرب باريس، كما تأقلم على الأجواء داخل الفريق بعد رحيل مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وسجل ميسي 12 هدفاً بالإضافة إلى تقديمه 13 تمريرة حاسمة في كل البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري، ليحقق معدل أفضل مما حققه على مدار الموسم الماضي.

وتأمل إدارة باريس سان جيرمان أن يفي ميسي بوعده بتمديد إقامته مع النادي وقيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم يسبق للنادي أن تذوق حلاوة الفوز بها.

ومنذ الاستحواذ القطري على باريس سان جيرمان عام 2011، أبرم الفريق صفقات من العيار الثقيل بهدف التتويج بالكأس ذات الأذنين وهو ما لم يحدث حتى الآن، علماً بأن الفريق الباريسي بلغ نهائي المسابقة القارية عام 2020 لكنه خسر أمام بايرن ميونخ.

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