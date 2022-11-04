تشافي يحدد هدف برشلونة في الدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

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أكد مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، أن فريقه أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعدما توجه للمنافسة في البطولة، عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة هو أحد المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، وهدفنا اللعب في النهائي والفوز باللقب".

وتابع: "يجب أن نلعب بشكل جيد والمنافسة بقوة، فهو تحد كبير للنادي والفريق".

وكان برشلونة فاز 2/4 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة الأهم في القارة العجوز محتلاً المركز الثالث بمجموعته، خلف بايرن ميونخ وانتر.

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