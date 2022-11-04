منهم روما واليونايتد.. منافسون محتملون لبرشلونة في الدوري الأوروبي

المصدر: البيان

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أسدل الستار أمس الخميس على منافسات دور المجموعات للدوري الأوروبي، وأسفرت عن تأهل 8 أندية بشكل مباشر لدور الـ 16، بينما ستلعب 8 أندية أخرى ملحق خروج المغلوب.

وتأهلت الأندية التي حلت في المركز الأول بالمجموعات الثماني مباشرة إلى الدور المقبل، وهي أرسنال، فنربخشة، ريال بيتيس، سانت جيلواز، ريال سوسييداد، فينورد روتردام، فرايبورغ، فرينكفاروزي.

أما الأندية التي حلت في مركز الوصافة وهي، بي إس في آيندهوفن، رين، روما، يونيون برلين، مانشستر يونايتد، ميتييلاند، نانت، موناكو، ستلعب ملحق دور الـ 16 ضد الأندية التي فشلت في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وحلت ثالثة في مجموعاتها، ويعتبر برشلونة من أبرز الأندية المنتقلة من دوري الأبطال إلى ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وتجرى قرعة الدور الفاصل للتأهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، الاثنين المقبل بمدينة نيون السويسرية، وسيتعرف برشلونة على منافسه.

وبحسب قوانين القرعة فلن يتواجه فريقان من نفس البلد، وبالتالي فإن المنافسين المحتملين لنادي برشلونة سيكون واحداً من روما، ومانشستر يونايتد، وبي إس في آيندهوفن، ورين، ويونيون برلين، وميتييلاند، ونانت، وموناكو.

ويجرى ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علماً بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري فبراير ومارس المقبلين.

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