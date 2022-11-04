نهائي مبكر.. مواجهة قوية تنتظر ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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حجز نادي ريال مدريد حامل اللقب مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته، بعد اكتساحه ضيفه سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 1/5، الأربعاء الماضي.

ومن المرجح أن تضع قرعة الدور ثمن النهائي التي ستقام الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، الميرنغي في مواجهة صعبة.

وعلى الرغم من تأهل ريال مدريد في صدارة مجموعته وضمانه التواجد في المستوى الأول بالقرعة إلى جانب أندية مرشحة للظفر باللقب القاري على غرار بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، إلا أن فشل ليفربول في تصدر مجموعته وتواجده في المستوي الثاني قد يسفر عن صدامه بالريال، في مواجهة نارية.

وبالإضافة إلى ليفربول، فإن القرعة قد تضع الريال في مواجهة باريس سان جيرمان، أو انتر ميلان الإيطالي، أو آينتراخت فرانكفورت الألماني، أو ميلان الإيطالي، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو كلوب بروج البلجيكي، وكل هذه الأندية تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعدما حلت في المركز الثاني بمجموعاتها.

يذكر أن ريال مدريد نجح في اقتناص لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المواجهة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب انتهاء المباراة بهدف دون رد لصالح الميرنغي، أحرزه النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس.

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