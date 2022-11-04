بسبب تراجع النتائج محلياً.. كلوب يحسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدير الفني لنادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، بسبب تراجع نتائج الريدز بشكل كبير هذا الموسم خاصة على المستوى المحلي، وتذبذب مستوى الفريق.

ويحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة (من أصل 36)، ويبتعد بفارق 15 نقطة كاملة عن أرسنال صاحب الصدارة.

ورغم النتائج المتراجعة، فإن مارك كوسيكي وكيل أعمال كلوب، نفى كل الشائعات التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن إمكانية استقالة موكله، وأكد أن المدرب الألماني ليس لديه نية للابتعاد عن وظيفته في ملعب أنفيلد.

وأضاف كوسيكي في تصريحات أبرزها موقع "liverpoolecho": "حقيقة التوقع بوجود مشاكل فنية هذا الموسم كنتيجة للموسم المكثف الماضي، هو أمر وضعه ملاك النادي في الحسبان من قبل حتى بداية الموسم الجاري".

وتابع: "كلوب لديه كل الدعم من المسؤولين وهو على اتصال دائم بهم، هو يحب النادي والفريق والجماهير ومصمم على الاستمرار واستكمال النجاح في ليفربول".

وأكمل كوسيكي: "لم يمدد كلوب تعاقده مع ليفربول حتى عام 2026 من أجل لا شيء، أو لكي يرحل بعد عدة أشهر من ذلك".

وكان كلوب تسلم مسؤولية تدريب ليفربول عام 2015، وقاد الريدز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خمسة ألقاب أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز