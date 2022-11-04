«فيفا» يعتمد أربع قواعد هامة في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أربع قواعد هامة سيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها 20 نوفمبر الجاري، في دولة قطر.

وسمح فيفا للمنتخبات المشاركة في المونديال، باستبدال لاعب في القائمة النهائية قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد المباراة الأولى لأي منتخب، وربط الاتحاد الدولي الأمر بالحصول على تأكيد من اللجنة الطبية للفيفا بأن الإصابة أو المرض جديين بما يكفي لمنع اللاعب من المشاركة في البطولة.

وأبقي الاتحاد الدولي على قاعدة رفع عدد التبديلات من ثلاثة لاعبين في المباراة إلى خمسة لكل منتخب، وذلك بعد اعتماد القرار خلال فترة تفشي فيروس كورونا، واعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) من قبل تمديد فترة تطبيق القرار حتى أغسطس 2023، بشأن استخدام تبديل سادس في المباراة حال حدوث ارتجاج مخي للاعب، تاركاً بذلك للفيفا الحفاظ على بروتوكوله التقليدي في مواجهة الصدمات بالجمجمة.

وفي قطر وكما في نسخة روسيا 2018، بإمكان الحكم إيقاف المباراة لمدة تصل إلى ثلاث دقائق حال الاشتباه في وجود ارتجاج مخي، ولن يسمح للاعب المصاب بمواصلة المباراة إلا بإذن طبيب فريقه وبعد التقييم.

وتعتبر مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، فحال حصل منتخبان على نفس عدد النقاط وتساويهما في الترتيب، يتم النظر إلى فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل منتخب، ثم بعدها يتم النظر إلى أكثر منتخب تسجيلاً للأهداف، وحال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب من حيث النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية، وفارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وصولاً إلى اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذاران) 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–، أما حال فشل كل هذه الحلول في كسر التعادل، فسيتم الاعتماد على القرعة.

وإذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائياً في المباراة التالية لفريقه، ولكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة بالدور نصف النهائي، سيتم تصفير عداد الإنذارات بعد الدور ربع النهائي من البطولة.

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