حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة

المصدر: البيان

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ردت إدارة نادي برشلونة، على ما تردد حول إمكانية إقالة المدير الفني للفريق الإسباني تشافي هيرنانديز، من منصبه.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أحد مسؤولي النادي اقترح اسم مدرب ما لخلافة تشافي في تدريب برشلونة، بعد خروج الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا، وانتقاله للمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

ونفى رافا يوستي نائب رئيس برشلونة هذه الأنباء، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث قال "تشافي مدرب نحبه، ولا شك في ذلك".

وأضاف نائب رئيس برشلونة "تشافي سيمنحنا كل الألقاب التي نحتاجها"، في إشارة إلى استمراره مع النادي الكتالوني لفترة طويلة، لاسيما أن عقد المدرب الشاب ينتهي مع برشلونة في صيف 2024.

وكان برشلونة تعرض لضربة موجعة بعد فشله في حجز مقعده بدوري الأبطال وودع البطولة من دور المجموعات، رغم تعاقده مع العديد من النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وانتقل برشلونة للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، وينافس الفريق الكتالوني هذا الموسم كذلك على لقب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة وحامل لقب النسخة الماضية.

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