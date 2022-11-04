اقتنص منه اللقب.. كاسيميرو يتفوق على رونالدو في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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فقد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، لقب "الأقوى" داخل قلعة الأولد ترافورد، لصالح زميله في الشياطين الحمر البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى صفوف اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادماً من ريال مدريد.

وكان لاعبو مانشستر يونايتد ينظرون إلى رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، على أنه الأقوى داخل النادي، لقدرته على القيام بتمارين ضغط القدم باستخدام أوزان تصل إلى 250 كيلوغراماً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فقد تمكن الوافد الجديد على مانشستر يونايتد كاسيميرو من التفوق على صاروخ ماديرا، حيث نجح البرازيلي من تأدية تمارين الضغط باستخدام أوزان وصلت إلى 300 كيلوغرام، لينتزع بذلك صاحب الـ 30 عامًا لقب "الأقوى" في مانشستر يونايتد من رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد.

يذكر أن مانشستر يونايتد ارتقى إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 0/1 على وست هام يونايتد الأحد الماضي، وهي المباراة التي شارك فيها رونالدو وكاسيميرو سوياً لمدة 90 دقيقة.

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