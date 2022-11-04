قبل كأس العالم.. ميسي يتقدم بطلب لباريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، من الجهاز الفني للنادي الفرنسي، الحصول على فترة راحة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، 20 نوفمبر الجاري.

وبحسب الصحفي إيدول جاستون الذي يعمل في شبكة "تي واي سي"، وسبق له إجراء أكثر من حديث مع ميسي، فإن الأخير طلب من كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، عدم لعب آخر مباراة للفريق الفرنسي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

ويخوض باريس سان جيرمان لقاءين بالدوري الفرنسي قبل انطلاق كأس العالم، حيث يواجه لوريان 6 نوفمبر، ثم يلتقي مع أوكسير 13 نوفمبر.

ويأمل ميسي في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما خلال ظهوره المونديالي الأخير، ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم، إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن الأرجنتين ستخوض منافسات كأس العالم، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.

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