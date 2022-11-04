بسعر خيالي.. هالاند يزيح مبابي عن عرش أغلى لاعب في العالم

المصدر: البيان

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أقصى نجم ‌منتخب النرويج إيرلينغ هالاند ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان عن عرش أغلى لاعب بالعالم بحسب بوابة Transfermarkt المختصة بالرياضة.

وتصدر النجم النرويجي البالغ من العمر 25 عاما، قائمة أغلى لاعبي العالم بـ 170 مليون يورو.

وتراجع مبابي إلى المركز الثاني بـ160 مليون يورو، فيما حل ثالثا البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد بـ120 مليون يورو.

وفي أكتوبر، نشرت مجلة "فوربس" قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، حيث أزاح مبابي كلا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من المركز الأول الذي كانا يتبادلانه منذ 2014.

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