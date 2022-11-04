باشاك شهير وألكمار وسلوفان براتيسلافا ونيس إلى ثمن نهائي "كونفرنس ليغ"

المصدر: أ ف ب

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لحقت أندية باشاك شهير التركي وألكمار الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي ونيس الفرنسي بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم أمس الخميس عقب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ولحقت الأندية الأربعة بوست هام يونايتد الإنجليزي (المجموعة الثانية) وفياريال الإسباني (الثالثة) وديورغاردن السويدي (السادسة) وسيفاسبور التركي (السابعة).

وتأهل اسطنبول باشاك شهير الى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه هارتس الاسكتلندي 3-1، ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام فيورنتينا الإيطالي الفائز على مضيفه أر أف أس اللاتفي 3-صفر.

ويخوض فيورنتينا الملحق المؤهل الى ثمن النهائي مع أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة الدوري الأوروبي حسب نظام المسابقة.

وحجز ألكمار بطاقته بفوزه على ضيفه ومطارده المباشر دنبيرو الأوكراني 2-1، ليضمن الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الأخير.

وضمن سلوفان براتيسلافا تأهله بفوزه على مضيفه فيلنيوس الليتواني 2-1، ليؤكد صدارته المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف أمام بازل السويسري الفائز على مضيفه بيونيك الأرميني بالنتيجة ذاتها.

وحقق نيس الفرنسي الأهم بتعادله مع مضيفه كولن الألماني 2-2 فتصدر المجموعة الرابعة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام بارتيزان بلغراد الصربي المتعادل مع ضيفه سلوفاتسكو التشيكطي 1-1.

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