بفوز صعب على زيوريخ..أرسنال إلى ثمن نهائي "يوروبا ليغ"

المصدر: وكالات

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أكد أرسنال الإنجليزي صدارته المجموعة الأولى وتأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه زيوريخ السويسري 1-صفر الخميس في لندن في الجولة السادسة الأخيرة.

ويدين أرسنال بفوزه إلى مدافعه الدولي الاسكتلندي كيران تيرني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وهو الفوز الخامس للفريق اللندني في المسابقة فأنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين أمام مطارده ومنافسه الوحيد على البطاقة المباشرة أيندهوفن الهولندي الفائز على مضيفه بودو غليمت النروجي بهدفين للإيسلندي ألفونس سامبستيد (36 خطأ في مرمى فريقه) والبلجيكي يوهان باكايوكو (52) مقابل هدف للسلوفيني نينو زوجيلي (90+3).

وسيخوض الفريق الهولندي ملحقًا فاصلا للتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الثانية مع أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري الابطال.

ونجا روما الايطالي من خروج مخيب بفوزه الصعب على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 3-1.

وكان روما بحاجة الى التعادل للإبقاء على آماله في مواصلة مشواره في المسابقة وخوض الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي.

وكان لودوغوريتس البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي ريك (42)، لكن فريق العاصمة رد بثلاثية في الشوط الثاني عبر لورنتسو بيليغريني (56 و65 من ركلتي جزاء) ونيكولو زانيولو (85).

وعزز روما موقعه في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط مقابل 7 للودوغوريتس الذي سيخوض الملحق المؤهل الى مسابقة طونفرنس ليغ.

وعزز ريال بيتيس الإسباني الذي كان ضامنًا تأهله المباشر، صدارته بفوزه على ضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أيتور رويبال (20 و41) والفرنسي نبيل فقير (90+3).

يونايتد يكتفي بالوصافة

وتفوق مانشستر يونايتد الانجليزي على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-صفر، لكنه لم ينجز مهمته باكتفائه بوصافة المجموعة الخامسة.

ودخل الفريقان الى اللقاء وقد ضمنا مسبقًا أحد المركزين الاولين، لكن يونايتد كان مطالبًا بالفوز بفارق هدفين أو أكثر لتصدر المجموعة بعد أن سقط على أرضه 1-صفر في الجولة الاولى ضد الفريق الباسكي.

وأنهى سوسييداد ويونايتد المجموعة برصيد 15 نقطة لكل منهما ولكن الاول خطف الصدارة بفارق الاهداف (+8 مقابل +7).

وسجل الارجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عامًا) هدف المباراة الوحيد من لعبة جميلة بعدما رفع الحارس الإسباني دافيد دي خيا كرة ارتقى لها البرتغالي برونو فرنانديش في منتصف الملعب ومررها برأسه الى مواطنه كريستيانو رونالدو ومنه الى الارجنتيني الشاب بينية نحو الجهة اليسرى الى مشارف المنطقة، استلمها وتوغل الى داخلها وأنهاها جميله بيسراه في أعلى المرمى (17) مسجلا هدفه الاول مع الفريق.

وأتيحت فرصة ذهبية لرونالدو لمضاعفة النتيجة بعد أن خسر المدافع جون باتشيكو الكرة أمام منطقته، اقتنصها البرتغالي وحاول إسقاطها "لوب" فوق الحارس المتقدم لكنها كانت طويلة وتهادت على الطرف الاعلى من الشباك (42).

وأنقذ بعدها دي خيا الذي لم يستدعه المدرب لويس إنريكي في التشكيلة الاولية لمونديال قطر 2022، فريقه من هدف محقق عندما تصدى أولا لتسديدة قوية بعيدة من خارج المنطقة لأندوني غوروسابيل، تهيأت أمام بابلو مارين تابعها من مسافة قريبة ارتمى لها دي خيا اصطدت برأسه وتحولت الى ركنية (43).

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا تذكر رغم محاولة المدرب الهولندي إريك تن هاغ تسجيل الهدف الثاني عبر الزج بماركوس راشفورد، علمًا أن البرازيلي أنتوني والفرنسي أنتوني مارسيال غابا بسبب الاصابة وجايدون سانشو بداعي المرض.

في المجموعة السادسة، وبعد أن كانت المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين أربع فرق لحجز المركزين الاولين، حسم فينورد الهولندي الصدارة بفوزه على ضيفه لاتسيو الايطالي 1-صفر، فيما كان المركز الثاني من نصيب ميدتيلاند الدنماركي الفائز على ضيفه شتورم غراتس النمسوي 2-صفر، علمًا أن جميع الفرق أنهت الترتيب برصيد 8 نقاط.

وفي السابعة، تعادل فرايبورغ الالماني الذي كان ضامنا للصدارة، مع مضيفه قره باغ الاذربجاني 1-1، وخطف نانت الفرنسي المركز الثاني بفوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر.

وفي الثامنة، تأهل موناكو الفرنسي لخوض الملحق المؤهل الى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه النجم الاحمر الصربي 4-1، فيما خسر فيرينتسفاروش المجري الذي كان ضامنًا لصدارة المجموعة، أمام مضيفه طرابزون سبور التركي صفر-1.

وفي الثانية، حجز فنربهتشه التركي بطاقته المباشسرة بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين سجلهما أردا غولر (23) والبرازيلي ويليان أراو (45+2).

واستغل فنربهتشه تعثر شريكه السابق في الصدارة رين الفرنسي مع ضيفه أيك لارنكا القبرصي بهدف لماتيس ألبين (17) مقابل هدف للبرتغالي رافا لوبيش (76).

وفي الرابعة، ضمن أونيون برلين الألماني تأهله إلى الملحق بفوزه على مضيفه سان جيلواز البلجيكي صاحب البطاقة المباشرة بهدف لزفن ميتشل (6).

وفي المجموعة ذاتها، فاز براغا البرتغالي على مالمو السويدي 2-1 وضمن الملحق المؤهل لكونفرنس ليغ.

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