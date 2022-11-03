صدمة لجمهور برشلونة..بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: وكالات

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أكد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة إنه سيخوض يوم الأحد المقبل آخر مباراة له في كامب نو، حيث يحل فريق ألميريا ضيفاً على "البرسا" ضمن منافسات الجولة الـ13، للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق الأول.

ونشأ جيرارد بيكيه في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا وسط اتهامات له بخيانتها، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

ونشر بيكيه مقطعاً مرئياً عبر حسابه الرسمي يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة برشلونة المقبلة أمام ألميريا، وفقا للعربية نت، مؤكداً "سأعود إلى النادي مجددا" في إشارة إلى أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة النادي عام 2026.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر.

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