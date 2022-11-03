بسبب ملامحه.. تمثال ساديو ماني يثير موجة سخرية (صور)

المصدر: وكالات

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أثار تمثال نحته فنان سنغالي لمواطنه ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي بايرن ميونخ، موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسلط موقع "sportsbrief" الضوء على التمثال الذي نحته هذا الفنان، مستعيناً بإحدى لقطات ماني أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح الموقع أن هذا الفنان (لم يذكر اسمه)، يعيش في مدينة بامبالي، وهي مسقط رأس ماني.

ويبدو أن هذا التمثال لم ينل إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن ماني بدا فيه بملامح حادة.

وأكد الموقع أن جماهير بايرن ميونيخ لا يشعرون بالرضا تجاه التمثال، كونه لا يتطابق بالملامح مع ماني.

ويحظى ماني باحترام كبير في بلاده، خاصة أنه أحد نجوم كرة القدم العالميين، فضلاً عن إنجازاته على الصعيد الدولي عام 2022.

وقاد ماني منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة لأول مرة في تاريخ السنغال، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح.

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