بـ 40 هدفاً.. مبابي يحطم الرقم القياسي لميسي

المصدر: البيان

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حطم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الرقم القياسي لزميله في الفريق الفرنسي ليونيل ميسي، وفقاً لشبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وسجل مبابي هدفاً في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي التي انتهت لصالح البي سي جي 1/2، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 40 هدفاً بعمر 23 عامًا و10 أشهر و13 يوماً.

وحطم مبابي رقم ميسي القياسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 40 هدفاً، وهو بعمر 24 عامًا و4 أشهر و8 أيام.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021، لكنه قضى كامل مسيرته في اللعب بقميص برشلونة، وفاز معه بالدوري الإسباني عشر مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، فيما يرتدي مبابي قميص باريس سان جيرمان عام 2017، وتوج بطلاً لفرنسا أربع مرات.

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