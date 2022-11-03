دخل التاريخ بعمر الـ 55 عامًا.. لاعب ياباني يقود فريقه للفوز بثلاثية (فيديو)

المصدر: البيان

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قاد المخضرم كازويوشي ميورا لاعب سوزوكا بوينت غيترز، فريقه للفوز أمام مضيفه تيامو هيركاتا 1/3، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري الدرجة الرابعة الياباني.

وبدأ ميورا البالغ 55 عامًا المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقائق الأخيرة، ونجح في المهمة التي أوكلت له، وسجل هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب تايامورا.

ويعد هذا الهدف هو الأول لميورا هذا الموسم منذ انضمامه للفريق، والأول له منذ مارس 2017، حين كان لاعباً بصفوف فريق يوكوهاما، المنافس في أعلى درجة بكرة القدم اليابانية.



واحتفل ميورا بهدفه التاريخي بطريقة خاصة، حيث اتجه إلى دكة فريقه وقام بالرقص بين زملائه الأساسيين والاحتياطيين، الذين قاموا بالتصفيق له.

وبفضل هذا الهدف التاريخي، بات ميورا أكبر لاعب يسجل هدفاً في مباراة رسمية ببطولات كرة القدم المحلية في اليابان، وكان الرقم القياسي السابق في الكرة اليابانية بحوزة هيديكي ناغاي لاعب ريوكيو السابق، الذي حققه عام 2013، وهو بعمر 42 عامًا و50 يوماً.

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