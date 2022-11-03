«غلوب سوكر».. ميسي ورونالدو وصلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم 2022?

وقلصت القائمة المبدئية لأفضل لاعب من غلوب سوكر من 25 لاعباً لـ 10 لاعبين فقط، يتنافسون على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتواجد في القائمة النهائية الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وضمت القائمة أيضاً السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، والنرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

وسيتم خلال حفل جوائز غلوب سوكر الذي سيقام في دبي 17 نوفمبر المقبل، توزيع جوائز أخرى بخلاف جائزة أفضل لاعب، وهي كالتالي:

• أفضل لاعب لدى الجماهير

• أفضل لاعبة في العالم

• أفضل نادي كرة قدم للرجال

• أفضل نادي كرة قدم للسيدات

• أفضل مدرب

• أفضل رئيس ناد في العالم

• أفضل لاعب ناشئ

• أفضل مدير رياضي

• أفضل وكيل لاعبين

• أفضل كشاف نجوم

• أفضل صفقة انتقال في 2022

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