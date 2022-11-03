سيتي يختتم دور المجموعات بفوز على إشبيلية ودورتموند يتعثر

المصدر: وكالات

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عاد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في الجولتين الماضيتين بفوزه على إشبيلية الإسباني 3-1، فيما تعثر بوروسيا دورتموند الالماني بتعادله مع كوبنهاغن الدنماركي 1-1 ضمن منافسات المجموعة السابعة من الجولة السادسة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

وعزز سيتي الضامن تأهله إلى ثمن النهائي من صدارة المجموعة رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن دورتموند الثاني والذي حجز مقعده للدور التالي بتعادله السلبي مع سيتي بالذات في الجولة الماضية، فيما يخوض إشبيلية الثالث مع 5 نقاط ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال. وخرج كوبنهاغن متذيل الترتيب خالي الوفاض مع 3 نقاط في جعبته.

وفاز سيتي في 27 من 33 مباراة خاضها على أرضه في المسابقة القارية الأم منذ وصول مدربه الاسباني بيب غوارديولا.

في المقابل، لم يفز إشبيلية في دوري الابطال في مبارياته السبع الأخيرة (6 هزائم وتعادل)، كما فشل في الثأر لخسارته على أرضه أمام سيتي ذهاباً برباعية نظيفة.

وأدخل غوارديولا مدرب سيتي 7 تغييرات على تشكيلته مقارنة مع مباراة الفوز على ليستر 1-صفر في الدوري، فدفع بالشابين المدافع ريكو لويس (17 عاماً) ولاعب خط الوسط كول بالمر (20)، مع الالماني ستيفان أورتيغا بين الخشبات الثلاث، في حين استمر غياب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند للاصابة.

وبدوره قام الارجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية بسبعة تبديلات بعد الخسارة على أرضه أمام رايو فايكانو صفر-1 في الدوري، أبرزها عودة الحارس المغربي ياسين بونو للدفاع عن عرينه.

سيطر سيتي على الشوط الأوّل واستحوذ على الكرة إلا أن النادي الأندلسي افتتح التسجيل بفضل رافا مير الخالي من الرقابة (31).

قلب سيتي النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف افتتحها لويس بعد تمريرة من المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس (52)، ليعود الاخير ويسجل الثاني بعد تمريرة ساحرة من 40 متراً للبلجيكي كيفن دي بروين (73). وأضاف الدولي الجزائري رياض محرز الثالث بعد تمريرة حاسمة ثانية من ألفاريس (83).

في المباراة الثانية، سجل كوبنهاغن هدفه الأوّل في المسابقة ليفرض التعادل على دورتموند 1-1.

وحصد كوبنهاغن 3 نقاط فقط من 3 تعادلات ومثلها هزائم.

افتتح البلجيكي ثورغان هازار التسجيل لدورتموند بتسديدة أرضية في وسط المرمى (23)، قبل أن يعادل كوبنهاغن عبر لاعب وسطه الإيسلندي هاكون أرنا هارالدسون بعد تمريرة خلفية من السويدي فيكتور كلايسون داخل منطقة الجزاء (41).

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