ميلان يعبر ريد بول برباعية ويكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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أكمل ميلان الإيطالي عقد المتأهلين للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات بمنافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز تشيلسي الإنجليزي 2 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

واحتل ميلان، ثاني أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما حصد 10 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

واحتل ريد بول سالزبورج المركز الثالث برصيد 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، في حين تذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط، ليودع المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وعلى ملعب (سان سيرو)، افتتح النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو التسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 14، قبل أن يضيف البوسني راضي كرونيتش، الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وعاد جيرو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما اختتم البرازيلي جونيور ميسياس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الإيطالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تشيلسي يستعيد اتزانه

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، اختتم تشيلسي مسيرته في المجموعة بالفوز 2 / 1 على ضيفه دينامو زغرب.

وجاءت المبادرة من جانب الفريق الكرواتي، الذي تقدم مبكرا عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يستعيد تشيلسي اتزانه سريعا ويرد بهدفين من خلال رحيم ستيرلينج ودينيس زكريا في الدقيقتين 18 و30 على الترتيب.

بهذا الفوز، ثأر تشيلسي من خسارته المباغتة صفر / 1 أمام دينامو زغرب في لقائهما بمستهل مشوار دور المجموعات، حيث كانت هذه الخسارة هي التي تسببت في الإطاحة بالألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق للفريق اللندني، ليتولى جراهام بوتر المسؤولية خلفا له.

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