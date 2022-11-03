جراحة في الوجه للمهاجم سون تهدد مشاركته في مونديال قطر

المصدر: أ ف ب

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أفاد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية بسبب كسر حول عينه اليسرى، ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.

وأُجبر سون على الخروج اثناء الشوط الاوّل في فوز فريقه على مرسيليا الفرنسي 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال سبيرز في بيان "يمكننا أن نؤكد أن سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى".

وأضاف "بعد الجراحة، سيبدأ سون مرحلة عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي وسنقوم بنشر آخر المستجدات للجماهير في الوقت المناسب".

ولم يحدد نادي توتنهام موعداً لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنه يواجه سباقاً مع الزمن ليكون لائقاً لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد الأوروغواي في 24 الشهر الحالي. قبل أن يواجه زملاء سون البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعتبر سون (30 عاماً) قائد منتخب كوريا أحد أبرز اللاعبين وأيقونة وطنية بفضل مآثره مع النادي والمنتخب.

وسجل سون 35 هدفاً في 106 مباريات دولية وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ليضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية.

وبات من شبه المؤكد أن يغيب سون عن قمة توتنهام وليفربول في الدوري الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة، كما يواجه رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي نوتنغهام فورست في كأس رابطة الأندية المحلية وليدز قبل التوقف تحضيراً لكأس العالم.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في البريميرليغ برصيد 26 نقطة من 13 مباراة متأخراً بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، علماً أن الاخير يملك مباراة مؤجلة.

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