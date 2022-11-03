تأجيل موعد تدريب «التانغو» بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل التدريب المفتوح للمنتخب الأرجنتيني (التانغو) إلى يوم الاثنين 14 نوفمبر، بدلاً من إقامته يوم الأحد 13 نوفمبر، وذلك بسبب التزامات اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتأجيل التدريب المفتوح الذي تم الإعلان عنه سابقاً، لمدة 24 ساعة، بعد استعراض مواعيد اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية، ولتأكيد مشاركتهم أيضاً في اللقاء الودي مع منتخب الإمارات يوم 16 نوفمبر في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويتيح التدريب المفتوح واللقاء الودي فرصة مشاهدة الأسطورة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان؛ وجوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي بأسعار تبدأ من 25 درهماً إماراتياً.

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