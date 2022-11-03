مبابي أصغر لاعب يصل إلى حاجز الـ 40 هدفاً في تاريخ دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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لم يكن فوز باريس سان جرمان الفرنسي على يوفنتوس 2-1 في عقر دار الاخير كافياً لفريق العاصمة الفرنسية لحسم صدارة المجموعة الثامنة في صالحه لان بنفيكا نجح في الخروج فائزاً على ماكابي تل ابيب الاسرائيلي 6-1 ليخطفها منه في الثواني الاخيرة ضمن الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاربعاء.

ورفع بنفيكا رصيده الى 14 نقطة متفوقاً على سان جرمان بفارق هدف واحد، علماً بأن المواجهتين بينهما ذهاباً واياباً انتهتا بتعادلهما بالنتيجة ذاتها 1-1.

خاض فريق العاصمة الفرنسية، الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم يهزم حتى الان هذا الموسم في مختلف المسابقات (16 انتصاراً و4 تعادلات)، المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي نيمار لتعدد البطاقات الصفراء.

وتخلص مبابي بطريقة رائعة من فيديريكو غاتي على الرغم من مسك الاخير قميص المهاجم الفرنسي ثم مانويل لوكاتيلي بحركة فنية رائعة قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (13).

وهو الهدف السابع لمبابي في دوري الابطال ليتساوى مع مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب الهدافين، كما انه الهدف الاربعون له في المسابقة الاوروبية الاهم.

وبات مبابي بعمر 23 عاماً 10 أشهر و13 يوماً أصغر لاعب يصل الى حاجز الاربعين هدفاً في تاريخ المسابقة الاوروبية محطماً الرقم القياسي السابق لزميله الارجنتيني ليونيل ميسي (24 عاماً و4 أشهر و8 أيام) الصامد منذ نوفمبر عام 2011 بحسب وكالة أوبتا للاحصائيات.

رد الكولومبي خوان كوادرادو بتسديدة قوية بيسراه من مشارف المنطقة مرت الى جانب القائم (20).

وتدخل ماركينيوس في اللحظة الاخيرة للتصدي لكرة قوية سددها فابيو ميريتي (34).

بيد أن يوفنتوس نجح في ادراك التعادل عندما مرر كوادرادو كرة رأسية عرضية أمام المرمى لم يتمكن الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما من التقاطها ليتابعها مدافع وقائد يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي من مسافة قريبة داخل الشباك (39).

واشرك مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه الظهير الايسر البرتغالي نونو منديش بدلاً من الاسباني خوان برنات في الدقيقة 68 وبعد دقيقة واحدة من نزوله تلقى كرة امامية من مبابي فكان أسرع من كوادرادو ليتابعها زاحفة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى يوفنتوس مانحاً التقدم مجدداً لفريقه.

في المقابل، شارك انريكو كييزا في صفوف يوفنتوس في ربع الساعة الاخير للمرة الاولى بعد غياب عن الملاعب دام 10 أشهر اثر خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

وسجل لوكاتيلي هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (77).

وفي المباراة الثانية، وبعد انتهاء الشوط الاول بتعادل ماكابي وبنفيكا 1-1، امطر الاخير شباكه منافسه بخماسية في الشوط الثاني بينها هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله جواو ماريو حسمت الصدارة في صالح فريقه.

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