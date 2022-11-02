نقطة لـ «أتليتكو مينيرو» في ساوباولو تقربه من ليبرتادوريس

المصدر: ميناس جيرايس - البيان

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ضمن مباريات الجولة 35 من بطولة الدوري البرازيلي، وعلى ملعب مورومبي، تعادل فريق أتلتيكو مينيرو مع مضيفه ساو باولو، بهدفين لكل فريق، وهي النتيجة التي رفعت أتلتيكو إلى المركز السادس في جدول الدوري، برصيد 52 نقطة.

افتتح فارغاس التسجيل لأتليتكو مينيرو من ضربة جزاء في الدقيقة 24 من الشوط الأول، ونجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة، والتقدم بهدفين من إمضاء اللاعب كاليري، في الدقيقتين 39 و49 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كافح أتليتكو مينيرو بقوة من أجل النتيجة، ونجح في إحراز هدف التعادل، بقدم التشيلي فارغاس، في الدقيقة 35، من عرضية ماريانو من الجهة اليمنى.

بالعودة لمجريات اللقاء، أتيحت الفرصة الأولى لساو باولو من لوسيانو في الدقيقة العاشرة، الذي سدد كرة قوية، تصدى لها إيفرسون حارس أتلتيكو مينيرو، وفي الشوط الثاني، أجرى أتليتكو مينيرو 3 تغييرات لزيادة القوة الهجومية، حيث شارك ماريانو وريفر وبافون، بدلاً عن غوغا واليسون وأديمير، ثم قام المدرب كوكا بتغييرين آخرين، حيث غادر دودو الملعب، ليحل محله روبنز، وفي الدقيقة 33، دخل ساشا محل جايبر، ليستمر اللعب على وتيرة واحدة بين الفريقين، هجمات منظمة ودفاعات محكمة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في مباراة قوية، بهذه النتيجة، وحصول أتليتكو مينيرو على نقطة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، ليقترب من تصنيف ليبرتادوريس 2023.

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