رقمان قياسيان لبايرن ميونيخ وصلاح.. وصحوة لبرشلونة في الجولة 6 من دوري الابطال

المصدر: وام

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تأهل مستحق لتوتنهام وإنتراخت فرانكفورت، صحوة متأخرة لبرشلونة، ورقم قياسي جديد لكل من بايرن ميونخ ومحمد صلاح.. هكذا كانت أبرز ملامح النصف الأول من الجولة السادسة (الأخيرة) من مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فقد أسفرت مباريات هذه الجولة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء عن تأهل فريقي توتنهام وإنتراخت فرانكفورت بفوز الأول على مارسيليا 2-1 والثاني على سبورتنج لشبونة بنفس النتيجة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وارتفع بهذا عدد المتأهلين لدور الـ16 إلى 14 فريقا فيما ستحسم باقي مباريات هذه الجولة اليوم الأربعاء بطاقتي التأهل الأخيرتين.

وبعد خروجه صفر اليدين من المنافسة على بطاقات التأهل لدور الـ16 ، أفاق برشلونة متأخرا وودع دوامة النتائج السيئة واختتم مسيرته في البطولة بالفوز بنتيجة 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي ليعزز موقعه في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة للبطولة.

وكان الفريق ضمن بالفعل تواجده في هذا المركز والانتقال إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المجموعة نفسها، حقق بايرن ميونخ الألماني انتصارا مهما 2-0 على انتر ميلان الإيطالي حيث أصبح الانتصار السادس على التوالي للفريق ليحافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وحقق بايرن بهذا الفوز رقما قياسيا جديدا بتحقيق الانتصار الـ22 له في مبارياته التي يخوضها على ملعبه بدوري أبطال أوروبا.

وعلى استاد "آنفيلد" في ليفربول، اختتم ليفربول مسيرته في دور المجموعات بفوز ثمين على نابولي 2-0 لكنه لم يكن كافيا لانتزاع صدارة المجموعة الأولى التي حسمها نابولي لصالحه برصيد 15 نقطة بفارق المواجهة المباشرة أمام ليفربول.

وشهدت المباراة هدفا جديدا للمصري محمد صلاح نجم ليفربول ليعتلي اللاعب صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم حتى الآن برصيد 7 أهداف.

كما عادل صلاح بهذا الهدف رقما قياسيا مهما حيث اقتسم مع النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد لقب الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية برصيد 41 هدفا لكل منهما ما يعني أن أي هدف آخر سيسجله صلاح في المسابقة هذا الموسم سيجعله ينفرد بلقب الهداف التاريخي لليفربول أوروبيا.

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