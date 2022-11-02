بسبب كأس العالم.. دعوة دينية للصلاة والصوم في غانا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

"الصوم 12 ساعة والصلاة من أجل منتخب غانا"، هكذا جاءت دعوة بعض المؤثرين في الدولة الإفريقية للشعب الغاني للصوم والصلاة من أجل دعم منتخب بلادهم قبل كأس العالم 2022.

وكان بين أبرز الداعمين لهذه الفكرة، الصحفي الغاني المعروف صديق أدامس، الذي كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أعزائي المسيحيين، نصوم ونصلي يوم الجمعة، اليوم حان دوركم للصلاة والصوم من أجل منتخب غانا، تذكروا أن الصيام من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء".

وقوبلت هذه الدعوة بالرفض والسخرية من البعض، حيث اعتبروا أن الشعائر الدينية لا دخل لها بكرة القدم، فيما وافق آخرون على الصوم والصلاة من أجل دعم المنتخب الغاني قبل المواجهات النارية له في كأس العالم.

ويصطدم منتخب غانا في كأس العالم مع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وبمنتخب الأوروغواي بقيادة الهداف التاريخي لويس سواريز، ومنتخب كوريا الجنوبية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وذهبت دعوات دعم المنتخب الغاني بالصلوات إلى طابع رسمي، حيث أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان، أنه تم التنسيق مع أكبر كنائس العاصمة أكرا من أجل عقد صلاة جماعية في السادس من نوفمبر الجاري، تهدف للتوسل للرب من أجل تقديم المنتخب أداء جيداً في كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز