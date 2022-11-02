مدرب يوفنتوس: ميسي الأفضل في العالم دائماً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان هو الأفضل في العالم في كل وقت.

وقال أليغري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: "ميسي دائماً الأفضل في العالم، هذا العام مهم بالنسبة له ولباريس سان جيرمان أيضاً".

وتابع: "ميسي يبلغ من العمر 35 عامًا، وهذه هي السنوات الأخيرة من حياته المهنية الاستثنائية".

وتحدث أليغري عن غياب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس عن منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، حيث قال: "لم أتحدث مع بوغبا بعد، لقد فعلت ذلك من قبل بمجرد اتخاذ القرار بعدم إجراء عملية جراحية، تضاءلت آماله في العودة معنا أو مع منتخب فرنسا، ونحن دفعنا ثمن عدم وجود لاعب مثله".



وعن الدوري الأوروبي وإمكانية التأهل له بعد تأكد الخروج من دوري الأبطال، قال أليغري: "كل شيء فرصة، لا داعي للحديث عن الأمر الآن، دعنا نتأهل أولاً، علينا فقط التفكير في مواجهة باريس".

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