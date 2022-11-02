مفاجأة في قائمة إسبانيا استعدادا لكأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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كشفت مصادر في نادي برشلونة، عن وجود اسم جيرارد بيكيه مدافع الفريق، في القائمة المبدئية للويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، استعدادا لخوض كأس العالم 2022.

وتواجد أيضاً المخضرم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، في القائمة التي تم تسليمها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القائمة المبدئية تضم 55 لاعباً، لكن إنريكي سيختار منهم 25 أو 26 فقط للسفر إلى قطر وخوض منافسات المونديال، وسيعلن عن القائمة النهائية الجمعة 11 نوفمبر المقبل.

استدعاء راموس (36 عاما) لقائمة منتخب إسبانيا الأولية لمونديال قطر قد يعتبره الكثيرون مستحقاً، نظراً لاستعادة المدافع المخضرم لبعض من مستواه السابق ومشاركته بانتظام في مباريات باريس سان جيرمان منذ مطلع الموسم الحالي، ولكن تواجد بيكيه في القائمة الأولية يعتبر مفاجأة كبيرة حيث يعاني صاحب الـ35 عاما من تدهور في مستواه في الفترة الأخيرة، ما جعله هدفاً للانتقادات ودفع مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، لإبقائه على دكة البدلاء.

ولم يسبق لإنريكي خلال ولايته الحالية على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني، ضم المخضرم بيكيه، وذلك بناءً على طلب اللاعب ورغبته في الاعتزال الدولي، بينما لم يلتحق راموس بقائمة "لاروخا" منذ مارس 2021 بسب معاناته من الإصابة.

وستلعب إسبانيا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة، رفقة ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

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