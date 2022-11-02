نوير يكشف عن إصابته بمرض سرطان البشرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، عن إصابته بمرض سرطان البشرة.

وقال نوير في مقطع فيديو: "أجريت ثلاث عمليات جراحية نتيجة إصابتي بسرطان الجلد".

وتابع: "نظراً لأننا نتدرب باستمرار ونلعب، نرغب أيضاً في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق، ولكن من الضروري لنا توفير الحماية الكافية من أشعة الشمس".

وأعلن نوير عن إصابته بمرض السرطان، لمشاركته في حملة الوقاية من أشعة الشمس مع لاعبة التنس أنجليك كيربر، لهذا قام بتسجيل الفيديو الذي يتحدث فيه عن مرضه.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات حول مرض محتمل لنوير في ديسمبر 2021، عندما ظهرت رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، ولا يزال لديه ندبة منها حتى اليوم.

ولا تعد مشاركة نوير في مونديال قطر 2022 محل شك على الإطلاق بحسب الصحيفة، نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وشارك نوير في 13 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في 6 مباريات، واستقبل فيها 11 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز