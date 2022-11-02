على الهواء مباشرة.. محمد صلاح يتفاجأ بهدفه في نابولي

المصدر: البيان

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تفاجئ الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، باحتساب الهدف الذي سجله في شباك نابولي باسمه.

وكان صلاح قاد ليفربول للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأعرب اللاعب المصري عن سعادته بهذا الفوز، مؤكداً أن الفريق الإيطالي من أفضل فرق العالم في الوقت الحالي.

وقال صلاح عقب المباراة لقناة "بي تي سبورت": "الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم شعور جيد، إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، ونحن بحاجة إلى التركيز والاستمرار، كنا بحاجة إلى هذا الفوز وهذه النتيجة، ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة".

وأكمل: "أنا وداروين سعداء أننا تمكنا من التسجيل، من المهم أننا حققنا الفوز ولعبنا مباراة جيدة، وحاولنا استعادة الكرة بسرعة".

وواصل: "أنا لست المدير الفني، إنه يقرر الخطط، وهو يعرف المركز الأفضل لي وعلينا أن نتبع تعليماته".

وفي النهاية سأل صلاح مراسل القناة عن الهدف الأول لليفربول، ولمن تم احتسابه ورد عليه المراسل قائلاً إنه احُتسب له، فرد عليه صلاح، قائلاً: "حسناً، شكراً لك على التأكيد".

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي حتى الآن برصيد 7 أهداف، بفارق هدف عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، كما استطاع الفرعون المصري التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

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