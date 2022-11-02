قميص بايرن ميونيخ "القبيح" يعود مجدّداً

المصدر: البيان

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تنوي شركة "أديداس" إعادة إصدار لباس الفريق الشهير، الذي ارتداه لاعبو الفريق البافاري في تسعينيات القرن الماضي بين عامي (1993-1996).

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشركة قررت إعادة إصدار هذا القميص الذي يحمل ألوان "الأصفر، الأخضر، الأسود"، العام القادم، ضمن مجموعة من القمصان التاريخية للنادي.

ومن جانبه، استعاد المدافع الألماني السابق، توماس هيلمر، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، ذكرياته مع هذا القميص الذي وصفه بـ"القبيح".

وأضاف هيلمر: "لم يكن هناك أي لاعب يحب هذا القميص الكناري.. لقد نجا فريقنا من هذه الألوان وأصبح بطلا لألمانيا في موسم 1993-1994.. وكان الجميع سعيدا بتغيير هذا القميص بعد موسمين فقط".

ومن المتوقع أن تطرح شركة "أديداس" القميص في المتاجر الرسمية، مع نهاية العام الحالي، أو في مطلع 2023.

لكن من غير المحتمل أن يرتديه لاعبو بايرن ميونيخ في المباريات، حيث ستكتفي الشركة بطرحه للجماهير، مع وجود احتمالات لارتداء اللاعبين إياه خلال عمليات الإحماء فقط.

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