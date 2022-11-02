دوري أبطال أوروبا: توتنهام وأينتراخت فرانكفورت إلى ثمن النهائي

المصدر: أ ف ب

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حجز كل من توتنهام الانجليزي وأينتراخت فرانكفورت الالماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة ذاتها 2-1 على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليًا ضمن الجولة السادسة والاخيرة.

وكانت الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة مع الدخول الى الجولة الاخيرة، وحسم توتنهام صدارتها بهدف الفوز المتأخر برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الاخير (6).



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