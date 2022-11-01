دوري أبطال أوروبا: ميلان ولايبزيغ يرصدان نقطة ثمن النهائي

المصدر: أ ف ب

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يحتاج ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني إلى التعادل لحجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الأول سالزبورغ النمسوي، ويحلّ الثاني ضيفاً على شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي حجز تشلسي الإنكليزي بطاقتها الأولى، برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام سالزبورغ، والأمر ذاته بالنسبة للايبزيغ ثاني المجموعة السادسة التي ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقتها الاولى، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار دانييتسك.

وتأهل 12 فريقاً حتى الآن وهم نابولي الإيطالي وليفربول الإنكليزي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتشلسي (الخامسة) وريال مدريد (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

وتُحسم بطاقتا المجموعة الرابعة مساء الثلاثاء عقب مباراتي مرسيليا الفرنسي (6 نقاط) مع توتنهام الإنجليزي (8)، وسبورتينغ البرتغالي (7) مع أينتراخت فرانكفورت الألماني (7)، على أن يكتمل عقد المتأهلين الأربعاء عقب نتيجتي مباراتي ميلان مع سالزبورغ، وشاختار دانييتسك مع لايبزيغ.

يعوّل ميلان ثاني أفضل المتوجين في تاريخ المسابقة (7 ألقاب)، على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المتمثل في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وأنعش بطل إيطاليا آماله في تخطي دور المجموعات في الجولة الخامسة عندما قسا على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة وبات على بُعد نقطة واحدة من اللحاق بركب المتأهلين.

لكن ميلان تلقى ضربة موجعة في الدوري المحلي بخسارته أمام مضيفه تورينو 1-2 الأحد، هي الثانية له هذا الموسم محلياً كلفته التراجع إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف نابولي المحلق في الصدارة.

ويمني النادي اللومباردي الذي مدد الإثنين عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى عام 2025، النفس بمصالحة جماهيره بأفضل طريقة ممكنة من خلال بلوغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، بيد أن مهمته لن تكون سهلة خصوصاً وأن الفريق النمسوي يرغب بدوره في مواصلة مشواره القاري أقله في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويتفوق سالزبورغ بفارق نقطتين عن دينامو زغرب صاحب المركز الأخير والذي تنتظره مهمة صعبة أمام مضيفه تشلسي الساعي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1-4 السبت في الدوري.

- لايبزيغ للمرة الثالثة -بدوره يحتاج لايبزيغ إلى نقطة واحدة فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في تاريخه القصير (تأسس عام 2009) بعد الأولى موسم 2019-2020 عندما بلغ نصف النهائي و2020-2021 عندما خرج من ثمن النهائي.

ويدرك لايبزيغ جيداً أن خسارته أمام الفريق الأوكراني في العاصمة البولندية وارسو ستطيح به إلى مسابقة الدوري الأوروبي للمرة الثانية توالياً، كون شاختار دانييتسك صاحب ست نقاط تفوق عليه ذهابا في لايبزيغ 4-1.

ويسعى لايبزيغ الذي ألحق الخسارة الأولى هذا الموسم بملك المسابقة ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 في الجولة السادسة، إلى مواصلة انتفاضته في المسابقة وتحقيق فوزه الرابع توالياً بعد خسارته في الجولتين الاولى والثانية، على أمل تعثر النادي الملكي لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

ويتخلف لايبزيغ بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14) والذي يطمح إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين بخسارته أمام الفريق الألماني وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1 في الليغا.

ويبدو ريال مدريد مرشحاً فوق العادة لتخطي عقبة ضيفه سلتيك الاسكتلندي الوحيد الى جانب مواطنه رينجرز (المجموعة الأولى) وفيكتوريا بلزن التشيكي (الثالثة) وكوبنهاغن الدنماركي (السابعة) لم يذق طعم الفوز حتى الآن.

وكان ريال مدريد اكتسح سلتيك بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى من المسابقة، وستكون مواجهة الغد هامشية لأن الفريق الأسكتلندي فقد حتى آمال المنافسة على المركز الثالث المؤهل للدور الفاصل المؤهل الى مسابقة يوروبا ليغ.

يحتدم صراع صدارة المجموعة الثامنة بين باريس سان جرمان وبنفيكا عندما يلعبان خارج قواعدهما أمام يوفنتوس الإيطالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وحجز الفريقان بطاقتي المجموعة عن جدارة بتقاسمهما الصدارة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين في مواجهتيهما وبنتيجة واحدة 1-1.

ويتفوق سان جرمان بفارق الأهداف على بنفيكا (+8 مقابل +4)، وستكون نتيجتا مباراتيهما في الجولة الأخيرة حاسمتين لتحديد بطل المجموعة.

في المقابل، يسعى يوفنتوس إلى إنقاذ ماء الوجه وتفادي الكارثة عندما يستضيف النادي الباريسي بعد خروجه المخيب من دور المجموعات.

ويواجه فريق "السيدة العجوز" خطر الخروج خالي الوفاض قارياً كونه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف أمام مكابي حيفا (-3 مقابل -9).

وفي المجموعة السابعة، يلتقي مانشستر سيتي مع اشبيلية الإسباني، وكوبنهاغن الدنماركي مع بوروسيا دورتموند في مباراتين هامشيتين بعدما ضمن الفريق الانكليزي الصدارة امام وصيف بطل الدوري الالماني، والفريق الأندلسي المركز الثالث.

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