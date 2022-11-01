دي بروين يشبه هالاند بـ «الرجل الأخضر»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شبه كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند مهاجم السيتيسينز بالرجل الأخضر، كناية عن قوته البدنية، التي ظهرت بشكل واضح مع السيتي منذ بداية الموسم الحالي.

ونشر دي بروين فيديو يظهر فيه رفقة مجموعة من الأطفال مع شخص يرتدي زي الرجل الأخضر وكتب مُعلقاً: "عندما يزيل هالاند قناعه أخيراً.. كنت أعلم أن شيئاً ما لم يكن صحيحاً".

ويشير دي بروين بهذا الفيديو إلى قوة هالاند التي تشبه قوة البطل الخيالي "الرجل الأخضر"، خاصة بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب النرويجي رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم.

ويمثل الرجل الأخضر شخصية خيالية، إذ ظهر كبطل في مجلات مارفل على يد ستان لي وجاك كيربي في مايو 1962، ويتميز دائماً بالقوة، ونال شهرة واسعة في العالم خاصة لدى الأطفال.

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