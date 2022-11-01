ريال مدريد ينعي "حماة" أنشيلوتي: أرقدي في سلام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نعى نادي ريال مدريد وفاة ماريا جوتيريز والدة ماريان بارينا، زوجة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنغي.

ونشر ريال مدريد بياناً عبر حساباته الرسمية، ينعي خلاله وفاة "حماة" أنشيلوتي عن عمر يناهز 95 عامًا، وجاء نصه كالتالي:

يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة ماريا كونسبسيون بارينا جوتيريز والدة ماريان بارينا زوجة مدربنا كارلو أنشيلوتي، عن عمر يناهز 95 عامًا، ويتقدم ريال مدريد بأحر التعازي والمحبة والمودة لجميع أفراد أسرته وأحبابه، أرقدي في سلام.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتيك الأسكتلندي غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، علماً بأن الميرنغي ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

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