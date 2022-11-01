غوارديولا يرفض عروضاً مغرية لتحليل مباريات كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه تلقى عروضاً مغرية لتحليل مباريات كأس العالم 2022، لكنه رفضها.

وقال غوارديولا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إشبيلية: "وصلتني عروض مغرية لتحليل مباريات كأس العالم لكني لن أذهب، أفضل طريقة لمشاهدة المونديال هي البقاء في المنزل".

وأعلن بيب غياب هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مواجهة إشبيلية الإسباني غداً، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث قال: "يجب منح الفرصة للاعبين الذين لم يلعبوا بانتظام، لذلك سنشركهم غداً في التشكيل الأساسي".

وتابع: "هالاند لن يشارك في لقاء الغد، اللاعب يشعر بالتحسن، لكنه مازال غير جاهز بنسبة 100%، لذلك من غير المنطقي المخاطرة به، وآمل أن يعود في مواجهة فولهام".

وكان مانشستر سيتي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك تعتبر مواجهة الغد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الإنجليزي.

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