كأس العالم وراء غياب بنزيما عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022، في غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن مواجهات فريقه خلال الفترة الماضية، بالرغم من ظهوره في تدريبات الميرنغي مؤخراً، وتعافيه من الإصابة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما يركز حالياً على مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، لتكرار نجاحاته مع ريال مدريد خلال العام الجاري.

وأضافت الصحيفة: "كريم بنزيما كان ملتزماً مع ريال مدريد طوال الفترة الماضية، ولكن في هذه الأيام يحتاج إلى الراحة وعدم المخاطرة بنفسه لضمان المشاركة في كأس العالم 2022 رفقة منتخب فرنسا، خاصة أن الديوك مرشحين بقوة لحصد اللقب".

وتابعت: "بنزيما أعطى الأولوية لكأس العالم وفضل عدم الخضوع لعملية جراحية في إصبع يده رغم معاناته من الآلام، لأنه العملية ستؤدي إلى غيابه عن مواجهات مهمة في كأس العالم".

وكان بنزيما حقق مع ريال مدريد خلال عام 2022، لقب الدوري الإسباني وتوج بلقب الهداف، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة، وكان أفضل لاعب في المسابقة، وحقق الكرة الذهبية مؤخراً.

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