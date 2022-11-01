بسبب السلاح الأبيض.. مانشستر يونايتد يرفض طريقة احتفاء جماهيره بمارتينيز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام نادي مانشستر يونايتد بحظر علم لمشجعي الفريق، يحتفوا من خلاله بمدافع الشياطين الحمر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، بسبب وضعهم عليه صورة سلام أبيض "ساطور".

وأصبح مارتينيز من اللاعبين المفضلين لدى جماهير مانشستر يونايتد، بعد انتقاله إلى قلعة الأولد ترافورد قادماً من أياكس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأطلقت الجماهير على مارتينيز لقب "الجزار"، بسبب أسلوبه العدواني الخشن في اللعب ضد الخصوم، وكرم بعضهم اللاعب بعد الفوز 1-0 على وست هام الأحد الماضي، من خلال رفع علم بلاده الأرجنتين مع صورة "ساطور" في منتصفه، في إشارة إلى "الجزار".

ووفقاً لإذاعة "توك سبورت"، فإنه تم حظر استخدام العلم من قبل إدارة مانشستر يونايتد، بسبب وضع سلاح أبيض عليه.

وظهر مارتينيز بمستوى فني مميز أمام وست هام، وفاز الأرجنتيني بجميع تدخلاته الأرضية، و3 من 4 في المواجهات الهوائية، واسترد الكرة بنجاح 3 مرات، وأرسل 58 تمريرة ناجحة بنسبة 92%.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز