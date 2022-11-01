منتخب الأرجنتين يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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تلقى منتخب الأرجنتين خبراً سيئاً جديداً يتعلق بلاعبيه قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد إصابة جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط نادي فياريال الإسباني.

وتعرض لو سيلسو للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال، التي أقيمت السبت الماضي على ملعب سان ماميس ضمن الجولة 12 لمنافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن الأرجنتيني من استكمال اللقاء وخرج من الملعب في الدقيقة 25.

وأكدت صحيفة "TYC Sports" الأرجنتينية أن لو سيلسو تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الأولى، مما يجعل ظهوره في مباراة السعودية بكأس العالم المقرر إقامتها 22 نوفمبر محل شك كبير.

ويعد لو سيلسو واحداً من أبرز عناصر فريق المدرب ليونيل سكالوني، ومع إصابته بتمزق من الدرجة الأولى، سيكون أمامه ثلاثة أسابيع من التعافي، وهو ما يزيد فرضية غيابه أمام السعودية.

وفي كل الأحوال فإن تواجد لو سيلسو في قائمة منتخب الأرجنتين أمر شبه مؤكد، لكن يجب تقييم تعافيه أولاً لمعرفة متى سيكون في حالة مثالية للمشاركة.

ويواجه منتخب الأرجنتين عدداً من الأزمات في الآونة الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، بعد تعرض عدد من نجومه لإصابات قوية، على رأسهم باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا.

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