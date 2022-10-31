ليفاندوفسكي يتوعد ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث أكد أن البرسا سيحقق الفوز على الميرنغي في الوقت المناسب.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "برشلونة سيحقق الفوز على ريال مدريد في الوقت المناسب، الريال بالنسبة لنا أكبر منافسينا، ونأمل أن نستعد للتغلب عليه قريباً".

وأضاف: "بالنسبة لخوان لابورتا رئيس برشلونة فإنه قدم الكثير للبرسا، ولم يكن الأمر سهلاً، كان النادي في وضع صعب وقام بتحسينه والكل يحاول تنمية النادي".



وعن فوز برشلونة على فالنسيا بهدف دون رد خارج أرضه، قال ليفا: "الفوز في المستايا مهم، التسجيل في الدقيقة 92 خطوة كبيرة للأمام للفريق يساعدنا ذلك على فهم أننا إذا قاتلنا حتى النهاية سنفوز".

ويحتل برشلونة وصافة الليغا برصيد 31 وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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