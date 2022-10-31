لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الإسباني تطالب بمعاقبة أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقدمت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بتظلم للجنة المسابقات، بشأن تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التي انتقد خلالها حكم مباراة فريقه ضد غيرونا.

وكان أنشيلوتي اتهم حكم مباراة ريال مدريد وغيرونا، بمنحه للخصم ركلة جزاء وصفها المدرب بالمُخترعة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لجنة الأخلاقيات ترى أن أنشيلوتي تجاوز في تصريحاته ضد حكم مباراة غيرونا، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت بمعاقبته على هذه التصريحات.

ويتصدر ريال مدريد حالياً جدول ترتيب الليغا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب الوصافة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتيك الأربعاء المقبل بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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