أنشيلوتي يطالب إدارة ريال مدريد بحسم صفقة خليفة بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من إدارة الميرنغي حسم صفقة البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم أرسنال، مؤكداً إنه سيكون خليفة بنزيما في صفوف الريال.

وكان ريال مدريد حاول ضم خيسوس الصيف الماضي عندما كان يتواجد ضمن صفوف مانشستر سيتي، ولكن لم تكلل الصفقة بالنجاح.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن صفقة خيسوس تعطلت في الصيف الماضي بسبب أن اللاعب ليس لديه جواز سفر أوروبي، كما أن مواطنه فينسيوس جونيور لم يكن حصل وقتها على الجنسية الإسبانية، وهو ما كان يصعب من قيده في قائمة الريال إلا في حال الاستغناء عن لاعب أجنبي آخر.

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يزال مُعجباً بخيسوس ويرى أنه خليفة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الحالي، مشددة على أن الميرنغي سيقدم عرضاً للتعاقد مع خيسوس في الصيف المقبل.

ويظهر خيسوس بشكل جيد مع أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، الأمر الذي يجعله هدفاً لريال مدريد.

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