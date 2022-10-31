ريال مدريد يبرر تراجع النتائج باقتراب موعد كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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برر مسؤولو نادي ريال مدريد تراجع المستوى ونتائج الفريق، لاقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر نوفمبر المقبل، نتيجة تركيز اللاعبين على المشاركة مع بلادهم في منافسات المونديال.

وكان ريال مدريد وقع في فخ التعادل 1/1 أمام غيرونا، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليفقد الميرنغي الفرصة للابتعاد بصدارة جدول الترتيب في ظل تواجد برشلونة في الوصافة بفارق نقطة وحيدة فقط.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يعلمون جيداً أن مستوى الفريق متراجعاً حالياً بسبب اقتراب موعد كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن التعادل مع أوساسونا وغيرونا لم يسبب إزعاج للإدارة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك اعتراض من جانب إدارة ريال مدريد على التحكيم وإهدار الوقت من جانب حارس غيرونا، الأمر الذي ساهم في التعادل، حيث قالت الصحيفة إن إحدى العبارات التي ترددت بالأمس داخل مكاتب سانتياغو بيرنابيو بعد التعادل: "لو حدث ذلك مع برشلونة أو أتلتيكو ماذا كانت ستقول الناس؟"، في إشارة واضحة إلى أن ما حدث من إهدار وقت بسبب حارس غيرونا كان أمراً غير مقبول، وتسبب في التعادل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليس غاضباً، خاصة أنه يمتلك حماية خاصة في ظل يقين الإدارة بأن اقتراب موعد المونديال تسبب في تراجع مستوى الميرنغي وهو ما ظهر بوضوح خلال مباراة غيرونا، نتيجة تركيز اللاعبين على المشاركة في البطولة العالمية مع منتخبات بلادهم.

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