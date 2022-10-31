الأرقام السلبية تطارد ميلان بعد الهزيمة أمام تورينو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تطارد الأرقام السلبية نادي إيه سي ميلان، عقب الخسارة التي تلقاها أمس الأحد، من تورينو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي تورينو كوفي جيجي في الدقيقة 35 قبل أن يسجل أليكسي ميراتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما سجل جونيور ميسياس هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتتمثل الأرقام السلبية في تلقى ميلان الهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، جاءت على حساب إمبولي ويوفنتوس وهيلاس فيرونا ومونزا، والخسارة الثانية خلال 12 لقاء بالدوري الإيطالي بعد الخسارة من نابولي، كما أوقف هدف كوفي جيجي سلسلة من 499 دقيقة نجح خلالها ميلان في الحفاظ على نظافة شباكه.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يرفع تورينو رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 12 لقاء، فاز في 10 منها وتعادل 2 ولم يخسر أي لقاء، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.

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